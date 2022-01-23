В Башкирии поднимут размер минимальной оплаты труда

Правительство Республики Башкортостан заключило соглашение с «Федерацией профсоюзов РБ» о минимальной оплате труда граждан. Напомним, что на территории России МРОТ в 2022 году составит 13890 рублей.

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В Башкирии  с момента подписания соглашения минимальная оплата труда будет равняться 14200 рублей. Документ будет иметь правовую силу до момента составления и согласования нового.

Сообщается, что МРОТ рассчитывается без районных коэффициентов, оплаты за работу в выходные и праздничные дни, ночное время.

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