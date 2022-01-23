В Башкирии поднимут размер минимальной оплаты труда

Правительство Республики Башкортостан заключило соглашение с «Федерацией профсоюзов РБ» о минимальной оплате труда граждан. Напомним, что на территории России МРОТ в 2022 году составит 13890 рублей.

В Башкирии с момента подписания соглашения минимальная оплата труда будет равняться 14200 рублей. Документ будет иметь правовую силу до момента составления и согласования нового.