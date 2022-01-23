Аккаунты ведомств Башкирии будут верифицированы

На данный момент подтверждено 93 страницы из 102. В числе отмеченных галочкой сообществ оказались несколько администраций муниципалитетов, государственные комитеты по предпринимательству и молодежной политике, земельных и имущественных отношений, спорта, экономического развития республики, инвестиционной политики, внешних экономических связей, конгрессной деятельности.