Рядом с одной из школ Уфы поселилась стая собак

В комментариях Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова написали о происшествии рядом со школой № 124 в Уфе. Из него стало понятно, что вблизи учебного заведения обосновалась стая бродячих собак.

Жители рассказали, что собаки появились там еще в декабре прошлого года. Всего в стае 7 особей, которые постоянно собираются на детской площадке. Уже был случай, когда они покусали школьников, по этому факту завели уголовное дело.