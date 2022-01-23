Рядом с одной из школ Уфы поселилась стая собак

В комментариях Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова написали о происшествии рядом со школой № 124 в Уфе. Из него стало понятно, что вблизи учебного заведения обосновалась стая бродячих собак.
Жители рассказали, что собаки появились там еще в декабре прошлого года. Всего в стае 7 особей, которые постоянно собираются на детской площадке. Уже был случай, когда они покусали школьников, по этому факту завели уголовное дело.
Администрация Октябрьского района Уфы отреагировала на сообщение. Заявка по отлову собак уже создана.