В Уфе территорию вокруг озера Теплого благоустроят с учетом мнения горожан

Уфа преобразится к своему 450-летию, а жители увидят городские парки обновленными и экологичными. На этой неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с уфимцами, чтобы обсудить проект благоустройства прилегающей территории к озеру Теплое и бульвару Баландина, а также будущее микрорайона Инорс. Руководитель республики поставил задачу учитывать мнение горожан.

Большие дела требует учета любых маленьких деталей. Как стоит благоустраивать прибрежную территорию озера Теплое и бульвара Баландина в Уфе лично выяснил Глава Башкортостана. Радий Хабиров встретился с жителями Инорса и выяснил, чего они хотят. Встреча стала долгожданной.

Мнение каждого жителя, который стал участником встречи с руководителем республики, записали. Реконструкция будет проводиться в рамках федерального проекта по обновлению как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха «Городская среда».

Территория вокруг озера Теплое – одно из самых популярных мест отдыха у жителей со всего города. Поэтому так много небезразличных горожан.

Здесь такое красивое место, особенно в хорошую погоду – это просто наслаждение. Для нас, обычных жителей, я бы не сказала, что спортсменов, нам необходимо освещение, дорожка, после обеда хочется прогуляться, а темно. Опасно опять же. Любовь Станкина, жительница микрорайона Инорс в Уфе

Когда услышали, что будут благоустраивать, то очень обрадовались, потому что здесь много домов строится. Много семей молодых с детьми маленькими. И нам негде гулять. Очень хорошо, что учитывается мнение жителей. Очень обрадовались, ждем. Ляйсан Мазитова, жительница микрорайона Инорс в Уфе

Потому что только одна трасса осталась на весь Инорс. Все сюда приходят. В сторону Ферина там все, трассы нет. Там хотя освещение и хорошая трасса была. Лыжи – это бодрость и хорошее самочувствие. Герман и Галия Мингалеевы, жители микрорайона Инорс в Уфе

Также люди обратили внимание на необходимость сохранить экосистему озера Теплого и зеленую зону вокруг водоема. Радий Хабиров подчеркнул, что в рамках благоустройства проведут очистку территории от сухостоя и старых деревьев и высадят саженцы-крупномеры. А само озеро очистят от мусора.

Такие вещи, которые связаны с благоустройством вот таких домов, парков, скверов, вообще нельзя делать без учета мнения жителей. Тогда это просто бессмысленно. Им здесь жить, они знают, что им нужно. Это в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Безусловно, по всем проектам мы согласовываем все материалы, как, что будет, с Министерством строительства и ЖКХ РФ, поэтому вместе делаем на самом деле. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Реконструкцию проведут в два этапа. Первый – в 2022 году, на участке бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого и берега озера между домами №7/3 и 13/8 по улице Мушникова. В рамках второго этапа в 2023-м обустроят береговую зону озера и территорию вдоль бульвара Баландина.

Отдельная зона будет выделена для молодежи. Небольшой скейт-парк. Первый бетонный скейт-парк в Уфе, он не такой шумный, как обычный деревянный, более удобный для трюков, такой современный. Там же будет стритбольная площадка, где молодежь может потусить, собраться и по интересам пообщаться. Ольга Сарапулова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

На месте стихийных автостоянок будут зоны отдыха и парковочные карманы. Запланировано озеленение, освещение, детские площадки для разных возрастов, теневые навесы с местами для сидения, занятий спортом, площадки для активного отдыха подростков и молодёжи, смотровые площадки у воды.

Это очень нужный объект, однозначно, потому что тем самым мы сможем вывести гребной слалом наш, хотя он у нас и так на высоте: две сильнейшие спортсменки России – это Алсу Миназова и Дарья Шайдурова. И в целом мы сможем привлекать всех спортсменов к нам на сборы, чтобы у нас здесь готовились, тренировались. Артем Новиков, директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ