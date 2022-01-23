В Уфе территорию вокруг озера Теплого благоустроят с учетом мнения горожан

Уфа преобразится к своему 450-летию, а жители увидят городские парки обновленными и экологичными. На этой неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с уфимцами, чтобы обсудить проект благоустройства прилегающей территории к озеру Теплое и бульвару Баландина, а также будущее микрорайона Инорс. Руководитель республики поставил задачу учитывать мнение горожан.
Большие дела требует учета любых маленьких деталей. Как стоит благоустраивать прибрежную территорию озера Теплое и бульвара Баландина в Уфе лично выяснил Глава Башкортостана. Радий Хабиров встретился с жителями Инорса и выяснил, чего они хотят. Встреча стала долгожданной.
Мнение каждого жителя, который стал участником встречи с руководителем республики, записали. Реконструкция будет проводиться в рамках федерального проекта по обновлению как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха «Городская среда».
Территория вокруг озера Теплое – одно из самых популярных мест отдыха у жителей со всего города. Поэтому так много небезразличных горожан.
Также люди обратили внимание на необходимость сохранить экосистему озера Теплого и зеленую зону вокруг водоема. Радий Хабиров подчеркнул, что в рамках благоустройства проведут очистку территории от сухостоя и старых деревьев и высадят саженцы-крупномеры. А само озеро очистят от мусора.
Реконструкцию проведут в два этапа. Первый – в 2022 году, на участке бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого и берега озера между домами №7/3 и 13/8 по улице Мушникова. В рамках второго этапа в 2023-м обустроят береговую зону озера и территорию вдоль бульвара Баландина.
На месте стихийных автостоянок будут зоны отдыха и парковочные карманы. Запланировано озеленение, освещение, детские площадки для разных возрастов, теневые навесы с местами для сидения, занятий спортом, площадки для активного отдыха подростков и молодёжи, смотровые площадки у воды.
Радий Хабиров подчеркнул, что благоустройство общественных пространств – это приоритетное направление в работе. Ежегодно будут приводиться в порядок парковые территории Уфы. Уже преобразились «Первомайский», сквер «Дубки». Завершаются работы в парках «Кашкадан» и «Южный», в планах – парк «Нефтехимиков» и парк в Деме. В каждом случае мнения жителей обязательно будут учитываться. Новый облик столицы завершат к 450-летию Уфы. И он станет не неожиданным, а продуманным и взвешенным.