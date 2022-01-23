В Башкирии к 2024 году планируют решить проблему обманутых дольщиков

Застройщики, по вине которых появились обманутые дольщики, должны компенсировать ущерб бюджету страны. Об этом на неделе заявили на межведомственном совещании под руководством Радия Хабирова. Сейчас ситуацию с пострадавшими, которые годами ждут новоселья, активно решают за счет бюджета. При этом мошенникам уклониться от ответственности не удастся. На днях состоялся приговор по громкому делу застройщиков «Миловского парка». Люди до сих пор ждут, когда их дома построят. В подобной ситуации еще свыше четырех тысяч человек. Какой план у властей и кто уже получил свои ключи?
Свыше 100 долгостроев и около десяти тысяч человек – такова была ситуация с обманутыми дольщиками еще четыре года назад. Казалось, разрубить этот гордиев узел уже невозможно. Многие сами не верили, что когда-нибудь справят новоселье. С приходом Радия Хабирова ситуация в корне изменилась. Более половины пострадавших на сегодня уже либо заселились, либо получили компенсацию.
(На решение проблемы участников долевого строительства уже потрачено более 10 млрд рублей. И эти средства необходимо компенсировать. Разумеется, не за счет граждан, а руководителей стройкомпаний, которые обманули людей. По самому крупному делу дольщиков «Миловского парка» вынесли приговор организаторам. Руководители компании «Килстроинвест» получили сроки от 10 до 6 лет колонии, с конфискацией имущества на 400 млн рублей.
На рассмотрении находятся еще десятки уголовных дел. Речь в частности об организаторах «Регионстройкомплекса». Фундамент многоэтажки по улице Энгельса они начали закладывать еще в 2012-м. Дом должен был стать элитным. Однако застройщик выполнить свои обязательства не смог. Правоохранительные органы усмотрели в действиях компании признаки мошенничества. Один из руководителей, по информации дольщиков, сейчас находится на Кипре.
Решить проблему этого и десятка других домов удалось благодаря тесному взаимодействию местных чиновников и федерального Фонда защиты права участников долевого строительства. На очереди еще свыше четырех тысяч дольщиков. Проблемы более половины из них возможно решить уже в этом году.
Республика находится в антирейтинге по числу обманутых дольщиков среди регионов страны. Некоторые люди ждут новоселья последние 15 лет. Финал уже близок. Практически по всем проблемным объектам намечены решения и составлен график. Вместе с этим перед властями стоит еще одна задача – не допустить на строительный рынок новых мошенников, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.