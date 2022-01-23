В Башкирии к 2024 году планируют решить проблему обманутых дольщиков

Застройщики, по вине которых появились обманутые дольщики, должны компенсировать ущерб бюджету страны. Об этом на неделе заявили на межведомственном совещании под руководством Радия Хабирова. Сейчас ситуацию с пострадавшими, которые годами ждут новоселья, активно решают за счет бюджета. При этом мошенникам уклониться от ответственности не удастся. На днях состоялся приговор по громкому делу застройщиков «Миловского парка». Люди до сих пор ждут, когда их дома построят. В подобной ситуации еще свыше четырех тысяч человек. Какой план у властей и кто уже получил свои ключи?

Свыше 100 долгостроев и около десяти тысяч человек – такова была ситуация с обманутыми дольщиками еще четыре года назад. Казалось, разрубить этот гордиев узел уже невозможно. Многие сами не верили, что когда-нибудь справят новоселье. С приходом Радия Хабирова ситуация в корне изменилась. Более половины пострадавших на сегодня уже либо заселились, либо получили компенсацию.

К 2024 году понятие «обманутый дольщик» как класс должно перестать существовать. Для этого есть решение в целом по организации нового строительства. И второе: есть ресурсы, которые президент выделил, институты, которые по решению президента страны были созданы. Мы обсуждали уже следующий этап, что волнует людей. У них украли деньги – где эти люди, что с ними происходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

(На решение проблемы участников долевого строительства уже потрачено более 10 млрд рублей. И эти средства необходимо компенсировать. Разумеется, не за счет граждан, а руководителей стройкомпаний, которые обманули людей. По самому крупному делу дольщиков «Миловского парка» вынесли приговор организаторам. Руководители компании «Килстроинвест» получили сроки от 10 до 6 лет колонии, с конфискацией имущества на 400 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией гособвинения, признал их виновными и приговорил к реальному лишению свободы: Комлева – к десяти годам в исправительной колонии общего режима, Арапова и Рыцаева – к шести годам. Клара Гизулина, старший помощник прокурора Октябрьского района г. Уфы

На рассмотрении находятся еще десятки уголовных дел. Речь в частности об организаторах «Регионстройкомплекса». Фундамент многоэтажки по улице Энгельса они начали закладывать еще в 2012-м. Дом должен был стать элитным. Однако застройщик выполнить свои обязательства не смог. Правоохранительные органы усмотрели в действиях компании признаки мошенничества. Один из руководителей, по информации дольщиков, сейчас находится на Кипре.

Долго искали и смотрим – дом: и место неплохое, и потолки высокие. Смотрим, он уже достроенный, под крышей: мы рассчитались, договор заключили. Они должны были сдать в начале 2016 года. И потом что-то пошло не так. Ралия Макаева

Решить проблему этого и десятка других домов удалось благодаря тесному взаимодействию местных чиновников и федерального Фонда защиты права участников долевого строительства. На очереди еще свыше четырех тысяч дольщиков. Проблемы более половины из них возможно решить уже в этом году.

Мы постараемся с 2023 года передвинуть несколько адресов на 2022 год. С руководством республики у нас налажена ежедневная работа по защите прав граждан. Более того, мы посмотрели и не видим здесь появления новых пострадавших граждан. Это тоже важно. Спасибо коллегам за такую работу. Константин Тимофеев, директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства