В Уфе коммунальщики продолжают устранять последствия снегопадов

Уфа под снегом. Хотя осадки прекратились, многие городские улицы до сих пор остаются под сугробами. Это создает аварийную обстановку, машинам зачастую приходится выезжать на встречную полосу. Непросто и пешеходам, особенно с детскими колясками. Коммунальные службы проводят механизированную уборку дворов, там ситуация понемногу приходит в норму.
Это, пожалуй, главный дорожный долгострой Уфы – улица Комсомольская. После многолетнего ремонта проезжую часть расширили до трёх полос в каждом направлении. Но по одной из них ни пройти ни проехать. Автолюбители паркуют машины в средней полосе, ну и для проезда остается одна левая. Из-за этого в часы пик тут постоянно возникают пробки.
Даже невооруженным взглядом можно увидеть, что ширина сугроба более 5 метров. Местные жители говорят, что механизированная уборка от бордюра до бордюра не проводится. Под снегом местами остались и тротуары.
Непросто и жителям спальных районов. В Сипайлово родителям с колясками не всегда удается попасть на тротуар, приходится обходить сугробы по проезжей части. А вот во дворах ситуация постепенно нормализуется. Коммунальные службы ежедневно проводят механизированную уборку порядка 250 придомовых территорий. Задействованы 650 дворников и 140 единиц техники. Работы ведутся комплексно.
Но как бы ни старались дворники и трактористы, выполнить работу идеально получается не всегда. И виной тому, как ни странно, сами жители. Некоторые из них наверняка жаловались на заваленные снегом парковки и тротуары.
Казалось бы, обычная штыковая лопата. Но как ее можно усовершенствовать? Однако голь на выдумку хитра. Чтобы увеличить площадь обрабатываемой поверхности, дворники подпиливают нижнюю острую часть лопаты. Таким образом, за один удар площадь увеличивается в три раза.
А вот так ещё пару дней назад выглядела улица Пархоменко. Риск попасть в аварию здесь был максимальным. Зачастую автомобилям приходилось выезжать на встречку. И причина была не только в припаркованных машинах, а в большей степени в двухметровых сугробах, которые росли с каждым снегопадом. После сюжета БСТ дорогу привели в порядок. Почистили не только проезжую часть, но и тротуары. Так что пробок здесь теперь стало меньше. Осталось дождаться, когда спецтехника доедет и до Комсомольской.