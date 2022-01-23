В Уфе коммунальщики продолжают устранять последствия снегопадов

Уфа под снегом. Хотя осадки прекратились, многие городские улицы до сих пор остаются под сугробами. Это создает аварийную обстановку, машинам зачастую приходится выезжать на встречную полосу. Непросто и пешеходам, особенно с детскими колясками. Коммунальные службы проводят механизированную уборку дворов, там ситуация понемногу приходит в норму.

Это, пожалуй, главный дорожный долгострой Уфы – улица Комсомольская. После многолетнего ремонта проезжую часть расширили до трёх полос в каждом направлении. Но по одной из них ни пройти ни проехать. Автолюбители паркуют машины в средней полосе, ну и для проезда остается одна левая. Из-за этого в часы пик тут постоянно возникают пробки.

Даже невооруженным взглядом можно увидеть, что ширина сугроба более 5 метров. Местные жители говорят, что механизированная уборка от бордюра до бордюра не проводится. Под снегом местами остались и тротуары.

Особенно после Нового года вообще ни разу не было никого. Ну и если тротуары взять, то же самое. За весь сезон ни разу нигде не убирали. Венер Минибаев, житель г. Уфы

Непросто и жителям спальных районов. В Сипайлово родителям с колясками не всегда удается попасть на тротуар, приходится обходить сугробы по проезжей части. А вот во дворах ситуация постепенно нормализуется. Коммунальные службы ежедневно проводят механизированную уборку порядка 250 придомовых территорий. Задействованы 650 дворников и 140 единиц техники. Работы ведутся комплексно.

Начинают козырьки убирать, полностью до асфальта срезается снежный покров, подходы к подъезду, проезжая часть, парковочные карманы. Открываются поребрики, открываются контейнерные площадки вкруговую. Всё до асфальта. Андрей Бычков, начальник отдела жилищного хозяйства УЖХ г. Уфы

Но как бы ни старались дворники и трактористы, выполнить работу идеально получается не всегда. И виной тому, как ни странно, сами жители. Некоторые из них наверняка жаловались на заваленные снегом парковки и тротуары.

Нам мешают припаркованные машины, вот такой нюанс есть. Если бы не они, то мы бы всё идеально почистили. Объявления, конечно, заранее вешаем. Но они не убирают. Галина Кузнецова, дворник

Казалось бы, обычная штыковая лопата. Но как ее можно усовершенствовать? Однако голь на выдумку хитра. Чтобы увеличить площадь обрабатываемой поверхности, дворники подпиливают нижнюю острую часть лопаты. Таким образом, за один удар площадь увеличивается в три раза.

Убирают очень хорошо каждый день. Если снег, то с 4-5 часов утра начинают обязательно. Очень хорошо убирают, поэтому мы довольны. Спасибо им большое. Фавада Сагитова, жительница дома №22 по ул. Шафиева