В Уфе открыли мемориальную доску в память об антропологе и этнографе Ринате Юсупове

В Уфе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о российском антропологе и этнографе Ринате Юсупове. Она расположилась на доме №48 по улице Софьи Перовской, где жил ученый.

Родился Ринат Мухаметович в 1951 году в селе Исянгулово Зианчуринского района. Окончив школу, он поступил на лечебный факультет Башкирского мединститута. После окончания Ринат Юсупов начал заниматься антропологией. Он внес крупный вклад в развитие этнологии в Башкортостане и создал башкирскую научную школу антропологии древнего и современного населения Южного Урала.