В Башкирии пожилая женщина пострадала в аварии со снегоходом

24 января ночью в Архангельском районе произошла авария с участием снегохода. По сообщениям ГИБДД республики, в ДТП есть пострадавшие.

Инцидент зафиксирован на 22 км автодороги Казанка-Узунларово-Азово. Недалеко от деревни Азово 63-летний мужчина на снегоходе врезался в припаркованный у обочины «ВАЗ».

В аварии пострадала 63-летняя пассажирка снегохода – супруга водителя. Ей потребовалась помощь врачей. Оказалось, сам водитель снегохода не имел регистрации на транспортное средство, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.