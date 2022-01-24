Инспекторы ГИБДД Уфы рассказали о результатах массовых проверок

В Уфе были проведены массовые проверки водителей. Пресс-служба ГИБДД города поделилась результатами рейдов.

Фото №1 - Инспекторы ГИБДД Уфы рассказали о результатах массовых проверок

Инспекторам удалось проверить более 600 транспортных средств. При этом сотрудники пресекли 71 нарушение правил дорожного движения. В частности, во время рейдов были задержаны 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки в Уфе зафиксировано 6 аварий. В общей сложности в ДТП пострадали 8 человек.

В Башкирии сотрудники ГИБДД выявили более 2000 нарушений. Среди них 40 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 43 водителя.  

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