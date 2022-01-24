Житель Башкирии без причины разбил три припаркованных авто

В Октябрьске перед судом предстал 49-летний местный житель. Мужчину обвинили в «умышленном уничтожении или повреждении имущества».

Оказалось, в сентябре 2021 года пьяный горожанин находился на стоянке у дома №79 по улице Садовое Кольцо. Без причины мужчина нанёс не менее одного удара кулаком по трём автомобилям. Своими хулиганскими действиями он причинил ущерб на сумму 129 520 рублей.