На улицах Нефтекамска появились 8 «умных» автобусных остановок

Теперь жители Нефтекамска не будут мерзнуть, ожидая транспорт. В городе появились 8 «умных» остановок.

Внутри помещения есть система видеонаблюдения, обогрева и кондиционирования, зарядка для мобильных устройств и Wi-Fi. Попасть внутрь и выйти на улицу можно, нажав кнопку.

Фото №1 - На улицах Нефтекамска появились 8 «умных» автобусных остановок

Также в Нефтекамске изменились маршруты городских автобусов. Однако график их движения не всегда совпадает с расписанием, а подходы к остановкам часто завалены снегом. В ближайшее время в центре города планируют установить еще один павильон.

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