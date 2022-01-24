На улицах Нефтекамска появились 8 «умных» автобусных остановок

Внутри помещения есть система видеонаблюдения, обогрева и кондиционирования, зарядка для мобильных устройств и Wi-Fi. Попасть внутрь и выйти на улицу можно, нажав кнопку.

Также в Нефтекамске изменились маршруты городских автобусов. Однако график их движения не всегда совпадает с расписанием, а подходы к остановкам часто завалены снегом. В ближайшее время в центре города планируют установить еще один павильон.