На улицах Нефтекамска появились 8 «умных» автобусных остановок

Теперь жители Нефтекамска не будут мерзнуть, ожидая транспорт. В городе появились 8 «умных» остановок.
Внутри помещения есть система видеонаблюдения, обогрева и кондиционирования, зарядка для мобильных устройств и Wi-Fi. Попасть внутрь и выйти на улицу можно, нажав кнопку.
Также в Нефтекамске изменились маршруты городских автобусов. Однако график их движения не всегда совпадает с расписанием, а подходы к остановкам часто завалены снегом. В ближайшее время в центре города планируют установить еще один павильон.