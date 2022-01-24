В Башкирии ожидается поступление вакцины от коронавируса для подростков

Сегодня, 24 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото №1 - В Башкирии ожидается поступление вакцины от коронавируса для подростков

Стало известно, когда в республику поступит вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что 2800 доз прививки уже направлено в Башкирию. Прибытие вакцины ожидается в ближайшие два дня.

Напомним, вакцина «Спутник М» предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Вакцинация детей будет проводиться только по желанию родителей.

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