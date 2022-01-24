В Уфе вводят особый режим захоронения на кладбищах

Администрация Уфы сообщает об особом режиме захоронения на кладбищах. Принятые меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и увеличением числа погребений.
Сейчас все новые захоронения производятся на единственном действующем городском кладбище «Северное-2». Однако из-за напряжённой эпидситуации места под погребения на кладбище будут исчерпаны ранее планового срока закрытия.
С 1 февраля до начала весенней распутицы все новые захоронения будут осуществляться на «Городском кладбище №10», которое продолжают благоустраивать.