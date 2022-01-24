В Уфе вводят особый режим захоронения на кладбищах

На кладбищах «Северное» и «Северное-2» будут разрешены только родственные захоронения в порядке, установленном муниципальными актами. В апреле-мае 2022 года, а также при проведении работ по устройству твёрдого покрытия подъездных путей, захоронения временно будут возвращены на кладбище «Северное-2». После окончания строительных работ все новые захоронения граждан Уфы будут выполняться на «Городском кладбище №10».

пресс-служба администрации г. Уфы