В Уфе вводят особый режим захоронения на кладбищах

Администрация Уфы сообщает об особом режиме захоронения на кладбищах. Принятые меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и увеличением числа погребений.

Фото №1 - В Уфе вводят особый режим захоронения на кладбищах

Сейчас все новые захоронения производятся на единственном действующем городском кладбище «Северное-2». Однако из-за напряжённой эпидситуации места под погребения на кладбище будут исчерпаны ранее планового срока закрытия.

С 1 февраля до начала весенней распутицы все новые захоронения будут осуществляться на «Городском кладбище №10», которое продолжают благоустраивать.

На кладбищах «Северное» и «Северное-2» будут разрешены только родственные захоронения в порядке, установленном муниципальными актами. В апреле-мае 2022 года, а также при проведении работ по устройству твёрдого покрытия подъездных путей, захоронения временно будут возвращены на кладбище «Северное-2». После окончания строительных работ все новые захоронения граждан Уфы будут выполняться на «Городском кладбище №10».

пресс-служба администрации г. Уфы 
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