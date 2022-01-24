Жителям Башкирии рассказали, как получить медпомощь онлайн

Специалисты министерства здравоохранения Башкирии и информационное агентство «Башинформ» рассказали жителям региона о современных медицинских сервисах и услугах, которые можно получить, «не вставая с дивана».
Почти все указанные услуги можно получить у врача или в регистратуре, однако во время пандемии коронавируса оффлайн-формат получения первичной медицинской помощи уходит на второй план.
1. Вызвать врача домой
Что: Если вы чувствуете недомогание, у вас температура и озноб, ни в коем случае не ходите на работу, не заражайте других. Вызывайте врача на дом.
Как получить: Через Госуслуги или по бесплатному телефону контакт-центра Минздрава Башкирии 122.
Важно знать:В республике подъем заболеваемости, нагрузка на врачей растет каждый день, поэтому придется подождать или прийти в поликлинику самостоятельно.
2. Записаться к врачу
Что: Записаться к любому специалисту.
Как получить: Через Госуслуги
На сайте Единый медицинский портал Республики Башкортостан и его мобильное приложение «К Врачу» или по бесплатному телефону контакт-центра Минздрава Башкирии 122.
Важно знать: Для регистрации онлайн вам нужна учетная подтвержденная запись в Госуслугах.
3. Записаться на диспансеризацию/профосмотр
Что: Бесплатный углубленный медосмотр важнейшими специалистами. Помогает найти болезни до того, как они вылезут.
Как получить: Через Госуслуги
Важно знать:В 2022 году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также переболевшим ковидом. Выберите специалистов и время приема. Если выбранное время доступно, запись подтвердится.
Вы сможете отменить запись и выбрать новое время приема, если потребуется. На время подъёма заболеваемости диспансеризацию приостанавливают, чтобы снизить нагрузку на врачей.
4. Записаться на вакцинацию от COVID-19
Что: Чтобы спасти себя, близких и человечество, не обязательно быть супергероем, достаточно привиться - так вы защитите себя от тяжелого течения болезни и ускорите коллективный иммунитет.
Как получить: Через Госуслуги или по бесплатному телефону контакт-центра Минздрава Башкирии 122.
Важно знать: Перед прививкой вас осмотрит врач. Он решит, какая из четырех вакцин вам подходит лучше всего.
5. Получить больничный
Что: С этого года больничные стали электронными. Это удобно: больше не нужно заполнять бумажки и носить их туда-сюда, их невозможно потерять или испортить, практически невозможно подделать.
Как получить: После осмотра врач сделает все самостоятельно.
Важно знать: Всю необходимую информацию о больничном и его оплате можно узнать в своем Личном кабинете получателя услуг ФСС Вход с логином и паролем от портала Госуслуг.
6. Узнать, где какая вакцина в наличии
Что: Быстро узнать, в каком центре вакцинации есть нужная или подходящая для вас вакцина от коронавируса.
Как получить: Зайти в телеграм-бот @BashVaccBot и там выбрать желаемую вакцину и район города.
Важно знать:Окончательное решение о выборе препарата принимает врач.
7. Увидеть результаты анализов
Что: Если вы сдаете кровь или другие анализы, за результатами можно не ходить, они автоматически появятся в личном кабинете на сайте.
Как получить: На сайте Единый медицинский портал Республики Башкортостан или его мобильном приложении «К Врачу» в разделе Медицинская карта
Важно знать: Медицинская база - единая по всей России. Это означает, что вы можете сдать анализы в районе и показать их врачу в любой точке республики и даже страны. Удобно!
8. Получить консультацию врача удаленно
Что: Сервис актуален для сельской местности. Если в районе нет какого-то специалиста, фельдшер консультируется с врачами из Уфы через видеосвязь.
Как получить: В фельдшерско-акушерском пункте или больнице.
Важно знать: В этом году в 90% ФАПов Башкирии проведут скоростной интернет. В остальных услуга будет доступна по мере интернетизации.
КСТАТИ
Башкирия участвует в федеральном пилотном проекте по цифровизации медицинских сервисов. В 2022 году мы в числе первых в стране получим новые удобные онлайн-сервисы.
— Мобильное приложение с возможностью записи к любому врачу
— Получить цифровой полис ОМС
— Приписаться к любой поликлинике
— Получить доступ ко всем своим медицинским документам.