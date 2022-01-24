В России за сутки выявили 65 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией следит за эпидемиологической ситуацией в регионах.
За последние сутки в России выявлено 65 109 зараженных коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 11 173 300 человек. С выздоровлением за сутки выписали 21 714 пациентов, а за всё время – 10 023 622. Скончались ещё 655 человек (за всё время – 326 112).
В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 350 человек (127 662), выписали с выздоровлением – 214 (118 452), скончались – 9 (4650). На амбулаторном лечении — 4387 пациентов, а в больницах республики находятся 173 человек. В палатах интенсивной терапии – 44 пациента.