В России за сутки выявили 65 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 65 109 зараженных коронавирусом. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 11 173 300 человек. С выздоровлением за сутки выписали 21 714 пациентов, а за всё время – 10 023 622. Скончались ещё 655 человек (за всё время – 326 112).