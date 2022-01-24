В Башкирии женщина лишилась детей из-за аморального образа жизни

Нерадивую мать лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками. Дети были в опасном для их здоровья и жизни положении. Вскоре женщина обратилась в суд с заявлением, что полностью осознала своё поведение и исправилась.

Однако суд установил, что женщина не прошла лечение у нарколога, не выплатила задолженность по алиментам. Своей жилой площади не имеет – живёт с сожителем, который также не может обеспечить безопасные условия для пребывания детей. Также женщина нигде не работает и никакого источника доходов не имеет. Дети вернуться в семью не могут.