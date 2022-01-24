В Башкирии нагрузка на поликлиники за неделю выросла на 38%

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое провел глава республики Радий Хабиров. По данным Минздрава, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено за последнюю неделю выросла на 38%. Также стало известно, что тысячу ординаторов и две тысячи студентов старших курсов Башкирского медуниверситета направят на работу в поликлиники Башкортостана.