В Башкирии нагрузка на поликлиники за неделю выросла на 38%

Плановую диспансеризацию и профилактические медосмотры в Башкортостане временно остановят. Мера принимается для того, чтобы снизить нагрузку на врачей поликлиник. Число больных коронавирусом увеличивается.
Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое провел глава республики Радий Хабиров. По данным Минздрава, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено за последнюю неделю выросла на 38%. Также стало известно, что тысячу ординаторов и две тысячи студентов старших курсов Башкирского медуниверситета направят на работу в поликлиники Башкортостана.
Кроме того, в ближайшее время в Башкортостан доставят 2800 доз вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 18 лет. Отгрузки провела Национальная иммунобиологическая компания. Всего же первым компонентом вакцины привиты 2,3 млн жителей, вторым компонентом – 2,1 млн человек.