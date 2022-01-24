В Уфе пьяный водитель снес шлагбаум

Не справился с управлением и снёс шлагбаум. Сегодня утром рядом с уфимским Конгресс-холлом произошло ДТП. Прибывшие полицейские установили, что водитель был пьян.

8 лет назад мужчину лишили права управлять транспортным средством за аналогичное правонарушение. Теперь водителю грозит уголовная ответственность. Всего за минувшую неделю произошла 51 автомобильная авария.

Между тем, в республике прошли рейды. Сотрудники ГИБДД выявили более 7 тысяч административных правонарушений. Массовые проверки на дорогах Башкирии продолжаются.

Фото №1 - В Уфе пьяный водитель снес шлагбаум

За управление автомобилем задержано более 130 нетрезвых водителей. Стоит отметить, что работа в этом направлении ведется нами на ежедневной основе. Однако нерадивых водителей меньше не становится.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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