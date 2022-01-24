В Уфимском авиационном техникуме прошел профориентационный онлайн-фестиваль

В Уфимском авиационном техникуме прошел профориентационный фестиваль «Pro-Avia». Из-за эпидобстановки был выбран онлайн-формат проведения. Цель мероприятия – презентация школьникам возможностей учебного заведения.

Промышленный манипулятор, похожий на цаплю. Но с птицей его ничего не связывает, а вот человеческую руку робот заменить может. Студенты Авиационного техникума учатся программировать его мозг на точные действия.

У данных роботов точность по повторяемости. Он 100 действий сделает и окажется в той точке, в которой был. Человек 8 часов отработает к концу смены и свалится. Айрат Типеев, преподаватель Уфимского авиационного техникума

Pro-Avia – профориентационный фестиваль и проходит впервые. Школьники должны были увидеть возможности техникума. Но из-за эпидобстановки видеоматериалы о том, чему они могут научиться в стенах учебного заведения, им предоставят преподаватели. Авиатехникум выпускает не только программистов – рабочие профессии все также в топе.

Актуальность эти профессии не потеряли. Производство восстанавливается, расширяется. Те, кто обучился этим профессиям, всегда найдут работу. Феликс Свиденский, мастер производственного обучения Уфимского авиационного техникума

Сегодня в техникуме получают знания порядка полутора тысяч студентов. Большинство отучившихся – будущие специалисты Уфимского агрегатного производственного объединения – одного из самых крупных предприятий республики.

Трудоустраиваемость одна из самых высоких по средним профессиональным учебным заведениям. 67 процентов наших выпускников устраиваются по профилю. Ильгиз Каршанов, директор Уфимского авиационного техникума