В Уфимском авиационном техникуме прошел профориентационный онлайн-фестиваль

В Уфимском авиационном техникуме прошел профориентационный фестиваль «Pro-Avia». Из-за эпидобстановки был выбран онлайн-формат проведения. Цель мероприятия – презентация школьникам возможностей учебного заведения.
Промышленный манипулятор, похожий на цаплю. Но с птицей его ничего не связывает, а вот человеческую руку робот заменить может. Студенты Авиационного техникума учатся программировать его мозг на точные действия.
Pro-Avia – профориентационный фестиваль и проходит впервые. Школьники должны были увидеть возможности техникума. Но из-за эпидобстановки видеоматериалы о том, чему они могут научиться в стенах учебного заведения, им предоставят преподаватели. Авиатехникум выпускает не только программистов – рабочие профессии все также в топе.
Сегодня в техникуме получают знания порядка полутора тысяч студентов. Большинство отучившихся – будущие специалисты Уфимского агрегатного производственного объединения – одного из самых крупных предприятий республики.
В прошлом году Уфимский авиационный техникум провел обновление на 76 миллионов рублей. Было закуплено современное оборудование и открыты четыре мастерские. 2 площадки для занятий разместили на будущем месте работы для многих – заводе УМПО.