В Уфе из-за эпидобстановки демонтируют ледовые городки

В Уфе начали демонтировать ледовые городки. Работники проводят сотрудники «Горзеленхоза». Праздничное новогоднее оформление уже убрали на Советской площади города, которая стала одной из самых популярных этой зимой.
Решение об уборке принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и невозможностью регулировать потоки людей. Об этом сообщили в столичной администрации.
В ближайшие дни службы города снесут горки на площади имени Ленина и на территории перед Конгресс-холлом. Также идет разборка конструкций новогодних украшений, ледяных фигур и елей.