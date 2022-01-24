В Уфе из-за эпидобстановки демонтируют ледовые городки

В Уфе начали демонтировать ледовые городки. Работники проводят сотрудники «Горзеленхоза». Праздничное новогоднее оформление уже убрали на Советской площади города, которая стала одной из самых популярных этой зимой.

Решение об уборке принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и невозможностью регулировать потоки людей. Об этом сообщили в столичной администрации.