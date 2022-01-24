В Уфе школьники сыграли в игры разных народов России

К сожалению, у нас в регионах это направление плохо развивается. Это часть истории, народа. Надо об этом помнить. Это то, что максимально близко детям, не что-то серьезное, а то, что на их уровне находится, что они в состоянии воспринять.

Аида Горбунова, руководитель, центра «Скауты Татарстана»