В Уфе школьники сыграли в игры разных народов России

Скауты из Татарстана не только привезли в башкирскую столицу настольные игры, но и рассказали об истории их возникновения. Ребята решили возродить старинные традиции.

Одна из скаутов – 14-летняя Кира. Она участвует в организации проекта «Экспедиция «Этнохаус» не первый год.

Это помогает развиваться. Узнавать историю своего народа и других народностей в том числе.

Кира Валишина
Фото №1 - В Уфе школьники сыграли в игры разных народов России

Игровой турнир прошел в «Йәшлек House». Для ребят из Татарстана провели экскурсию по дому творческой молодежи. В ходе встречи также прошел семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по организации настольных игр народов России, чтобы они в дальнейшем могли проводить такие же турниры у себя. В Татарстане программу прошли уже более 8 тысяч детей.

К сожалению, у нас в регионах это направление плохо развивается. Это часть истории, народа. Надо об этом помнить. Это то, что максимально близко детям, не что-то серьезное, а то, что на их уровне находится, что они в состоянии воспринять.

Аида Горбунова, руководитель, центра «Скауты Татарстана»
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