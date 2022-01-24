В Уфе школьники сыграли в игры разных народов России

Скауты из Татарстана не только привезли в башкирскую столицу настольные игры, но и рассказали об истории их возникновения. Ребята решили возродить старинные традиции.
Одна из скаутов – 14-летняя Кира. Она участвует в организации проекта «Экспедиция «Этнохаус» не первый год.
Игровой турнир прошел в «Йәшлек House». Для ребят из Татарстана провели экскурсию по дому творческой молодежи. В ходе встречи также прошел семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по организации настольных игр народов России, чтобы они в дальнейшем могли проводить такие же турниры у себя. В Татарстане программу прошли уже более 8 тысяч детей.