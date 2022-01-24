В Минздраве рассказали о клинических испытаниях вакцины от коронавируса для детей

В государственном реестре разрешений на исследования лекарственных препаратов появилась информацию о клинических испытаниях вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для детей. Разрешение у Министерства здравоохранения запросил центр им. Гамалеи.

Речь идет о вакцине для детей в возрасте 6-11 лет. Испытания пройдут в Москве, в них примут участие 2200 добровольцев. Из документа следует, что 3 фазы проверки препарата закончатся 31 декабря 2023 года.