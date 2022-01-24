Стала известна причина очередной эвакуации в школах Уфы

Сегодня, 24 января, в Уфе вновь эвакуировали учеников и сотрудников некоторых школ. Председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве рассказал о причине эвакуации.

Фото №1 - Стала известна причина очередной эвакуации в школах Уфы

Рано утром посредством электронной связи поступили сообщения о заложенной бомбе в учебных учреждениях. На указанные адреса оперативно прибыли экстренные службы.

В общей сложности экстренная эвакуация была проведена в 11 школах Уфы. Учащиеся и сотрудники были размещены в резервных помещениях. Информация о заложенных бомбах не подтвердилась.

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