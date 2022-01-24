Житель Башкирии прятал тело убитого сына в выгребной яме

В полицию Башкирии обратилась местная жительница, которая заявила, что её супруг пропал без вести. Поиски мужчины затянулись.

Оказалось, что супруги уже месяц жили раздельно, однако близко общались. В конце прошлого года сельчанин перестал выходить на связь с супругой. Последний раз его видели в доме у отца в Давлеканово. Сам родственник пропавшего заявил, что сын уехал на заработки в конце декабря.

После общения с полицейскими отец пропавшего уехал в неизвестном направлении. В его доме следователи нашли следы крови. Вскоре на территории дома в выгребной яме было найдено тело пропавшего с признаками насильственной смерти.

Отец погибшего был объявлен в федеральный розыск и найден только 20 января на территории Уфы. Выяснилось, что мужчина намерено скрывался от полицейских, спал в подъездах, подрабатывал, убирая снег со случайными знакомыми. В содеянном он признался под тяжестью собранных доказательств.

По версии следствия, родственники проводили вечер за распитием спиртных напитков, но между ними вспыхнула ссора, во время которой отец зарезал сына. Подозреваемый заключен под стражу, расследование произошедшего продолжается.