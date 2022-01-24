В Правительстве рассказали о планах по борьбе с новым штаммом коронавируса

Правительство России на расширенном заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудило план по борьбе с новым штаммом коронавирусной инфекции.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования начнут проверки медицинских учреждений. Правительству подготовят отчет о качестве помощи гражданам, зараженным коронавирусной инфекцией, о результатах уведомят и региональные Министерства здравоохранения.