В Правительстве рассказали о планах по борьбе с новым штаммом коронавируса

Правительство России на расширенном заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудило план по борьбе с новым штаммом коронавирусной инфекции.
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования начнут проверки медицинских учреждений. Правительству подготовят отчет о качестве помощи гражданам, зараженным коронавирусной инфекцией, о результатах уведомят и региональные Министерства здравоохранения.
В регионах проведут проверку колл-центров на укомплектованность сотрудников. Правительство приняло решение ежемесячно выделять на оплату их труда 300 миллионов рублей. Дополнительно 15 миллиардов рублей направят на покупку лекарств от коронавирусной инфекции.