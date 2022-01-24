Малоимущие семьи смогут оформить «детскую карту» для покупки товаров

Министерство промышленности и торговли обсудит с кабмином помощь малоимущим семьям для покупки детских товаров. Проект будет реализован по аналогии с «Пушкинской картой» для подростков. Напомним, что жителям России в возрасте от 14 до 22 лет выдали специальную карту на которой в прошлом году лежало 3 тысячи рублей. Они могли потратить их на культурные мероприятия.

Фото №1 - Малоимущие семьи смогут оформить «детскую карту» для покупки товаров

Проект направлен не только на помощь малоимущим семьям, но и на продвижение отечественной детской продукции. Есть предложение о том, что начисленные средства можно будет потратить только на товары, произведенные в России.

Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию. Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары.

Денис Мантуров, Глава Министерства промышленности и торговли
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