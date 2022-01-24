Малоимущие семьи смогут оформить «детскую карту» для покупки товаров

Министерство промышленности и торговли обсудит с кабмином помощь малоимущим семьям для покупки детских товаров. Проект будет реализован по аналогии с «Пушкинской картой» для подростков. Напомним, что жителям России в возрасте от 14 до 22 лет выдали специальную карту на которой в прошлом году лежало 3 тысячи рублей. Они могли потратить их на культурные мероприятия.