В Башкирии за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 56%

Все-таки наша задача – сохранить управленческую команду в рабочем состоянии. Я должен сказать, что за прошедшую неделю я ожидал начала волны коронавируса, у нас все-таки не так много людей заболело, я имею в виду, в управленческом аппарате. Предлагаю, как мы договорились, – это касается глав муниципальных образований, это касается всех членов правительства – максимально старайтесь работать на удаленке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан