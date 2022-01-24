В Башкирии за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 56%

Количество больных гриппом и ОРВИ в Башкортостане увеличилось на 56% за неделю. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провел глава республики. Около трети заболевших составляют дети. 36 классов переведены на дистанционное обучение.

Однако чаще всего к врачам на минувшей неделе обращались взрослые пациенты. Радий Хабиров призвал чиновников работать дистанционно. Сегодня он провел совещание также онлайн. Это делается в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Все-таки наша задача – сохранить управленческую команду в рабочем состоянии. Я должен сказать, что за прошедшую неделю я ожидал начала волны коронавируса, у нас все-таки не так много людей заболело, я имею в виду, в управленческом аппарате. Предлагаю, как мы договорились, – это касается глав муниципальных образований, это касается всех членов правительства – максимально старайтесь работать на удаленке.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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По данным Роспотребнадзора, в возрастной структуре заболеваемости преобладают люди в возрасте от 40 до 64 лет. Из них 58% госпитализированы. Среди заболевших почти 90% – пациенты со средней и легкой формой тяжести.

В сравнении с предыдущей неделей у нас отмечается рост заболеваемости инфекциями на 56,2%, около 30% – это заболевшие дети. Госпитализированных увеличилось не настолько много. Все равно у нас амбулаторно лечатся. И на 16,6% в сравнении с прошлой неделей у нас идет увеличение госпитализированных по гриппу и ОРВИ.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
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