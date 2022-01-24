В Башкирии за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 56%

Количество больных
гриппом и ОРВИ в Башкортостане увеличилось на 56% за неделю. Об этом сообщили
на оперативном совещании, которое провел глава республики. Около трети
заболевших составляют дети. 36 классов переведены на дистанционное обучение.
Однако чаще всего к
врачам на минувшей неделе обращались взрослые пациенты. Радий Хабиров призвал
чиновников работать дистанционно. Сегодня он провел совещание также онлайн. Это
делается в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Все-таки
наша задача – сохранить управленческую команду в рабочем состоянии. Я должен
сказать, что за прошедшую неделю я ожидал начала волны коронавируса, у нас
все-таки не так много людей заболело, я имею в виду, в управленческом аппарате.
Предлагаю, как мы договорились, – это касается глав муниципальных образований,
это касается всех членов правительства – максимально старайтесь работать на
удаленке.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
По данным
Роспотребнадзора, в возрастной структуре заболеваемости преобладают люди в
возрасте от 40 до 64 лет. Из них 58% госпитализированы. Среди заболевших почти
90% – пациенты со средней и легкой формой тяжести.
В
сравнении с предыдущей неделей у нас отмечается рост заболеваемости инфекциями
на 56,2%, около 30% – это заболевшие дети. Госпитализированных увеличилось не
настолько много. Все равно у нас амбулаторно лечатся. И на 16,6% в сравнении с прошлой
неделей у нас идет увеличение госпитализированных по гриппу и ОРВИ.Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан