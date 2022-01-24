В Башкирии набирают добровольцев для борьбы с коронавирусом

Об открытии набора волонтёров в соцсетях объявила председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук.

По ее словам, это связано с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». Помощники будут трудиться в учреждениях здравоохранения, доставлять продукты и лекарства маломобильным и пожилым.