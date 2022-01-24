В Башкирии набирают добровольцев для борьбы с коронавирусом

Об открытии набора волонтёров в соцсетях объявила председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук.
По ее словам, это связано с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». Помощники будут трудиться в учреждениях здравоохранения, доставлять продукты и лекарства маломобильным и пожилым.
Гайдук также добавила, что помимо желания помогать, для волонтеров важно иметь сертификат о вакцинации. Сейчас в Башкирии официально подтверждено 37 случаев заражения «омикроном». На фоне распространения нового штамма коронавируса наблюдается активный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.