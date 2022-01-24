В Башкирии усиливают контроль за недропользователями

Радий Хабиров поблагодарил Межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей и коллектив Минэкологии республики за успешную работу. В прошлом году состоялись 32 рейда.
Из-за выявленных нарушений специалисты приостановили действие лицензий у трёх предприятий Кармаскалинского района: «Ибрагимово», «ПГС» и «Башнерудматериалы». Кроме того, прекращено действие двух лицензий у ООО «ИСК Панорама». Аналогичную работу завершили в Баймакском, Зилаирском и Хайбуллинском районах. После проверок приостановили действие 16 лицензий, начали процедуру досрочного прекращения действий лицензий ещё у двух недропользователей. В Уфимском и Иглинском районах приостановили действие пяти лицензий.
Минэкологии Башкортостана подготовило законодательную инициативу об изменениях в условиях пользования недрами. Новшества предусматривают обязательное наличие у предприятий технического оборудования по весовому контролю и видеофиксации автотранспорта, оснащение грузовиков GPS-модулями.