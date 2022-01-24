В Башкирии усиливают контроль за недропользователями

Радий Хабиров поблагодарил Межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей и коллектив Минэкологии республики за успешную работу. В прошлом году состоялись 32 рейда.

Из-за выявленных нарушений специалисты приостановили действие лицензий у трёх предприятий Кармаскалинского района: «Ибрагимово», «ПГС» и «Башнерудматериалы». Кроме того, прекращено действие двух лицензий у ООО «ИСК Панорама». Аналогичную работу завершили в Баймакском, Зилаирском и Хайбуллинском районах. После проверок приостановили действие 16 лицензий, начали процедуру досрочного прекращения действий лицензий ещё у двух недропользователей. В Уфимском и Иглинском районах приостановили действие пяти лицензий.

Фото №1 - В Башкирии усиливают контроль за недропользователями

Непростой будет вопрос. Самое главное, что я бы сейчас просил, чтобы аппетиты желающих разрабатывать песок в Кармаскалинском районе немножко урезались. У нас достаточно песка. Мы по объемам тех лицензий, которые выданы, вполне можем обеспечить массовое дорожное строительство, которое предстоит, поэтому за этим балансом надо смотреть. Сейчас, подчеркиваю, надо четко посмотреть соответствие лицензий территории разработки, объемам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Минэкологии Башкортостана подготовило законодательную инициативу об изменениях в условиях пользования недрами. Новшества предусматривают обязательное наличие у предприятий технического оборудования по весовому контролю и видеофиксации автотранспорта, оснащение грузовиков GPS-модулями.

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