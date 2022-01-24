В Башкирии усиливают контроль за недропользователями

Непростой будет вопрос. Самое главное, что я бы сейчас просил, чтобы аппетиты желающих разрабатывать песок в Кармаскалинском районе немножко урезались. У нас достаточно песка. Мы по объемам тех лицензий, которые выданы, вполне можем обеспечить массовое дорожное строительство, которое предстоит, поэтому за этим балансом надо смотреть. Сейчас, подчеркиваю, надо четко посмотреть соответствие лицензий территории разработки, объемам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан