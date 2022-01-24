В Башкирии аннулируют лицензии недобросовестных недропользователей

За прошлый год в республике аннулировано 33 лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. Речь идет в первую очередь о тех копателях, которые работали с нарушениями и не стремились к выстраиванию диалога с местным населением. Остановить нечестных деятелей удалось во многом благодаря работе созданной межведомственной комиссии по вопросам недропользования. Защита природных объектов, социально ответственное отношение бизнеса, прозрачность, соблюдение законов и норм – основные правила, по которым должна развиваться добывающая сфера, уверены власти.
Прежде чем грузовик с сырьем покинет карьер, нужно замерить, сколько ПГС загружено в кузов. Только после весового контроля водитель получает накладную и едет по назначению. Таким образом, можно еще и подсчитывать объем добычи ископаемых.
Здесь добывают песок и ПГС, которые используют в строительстве. Карьер расположен на заболоченной местности. И хоть до пастбищ и сенокосных угодий далеко, здесь соблюдают меры безопасности. А после завершения работ обещают провести рекультивацию.
Рядом другой карьер, где уже никакие работы не ведутся. Здесь нашли многочисленные нарушения, поэтому лицензия была аннулирована. Кармаскалинский район проверяют не впервые. В ноябре прошлого года межведомственная комиссия по вопросам недропользования пресекла планировавшуюся разработку карьера возле озера Большой Толпак. Против выступили и местные жители. Радий Хабиров их поддержал, потребовав сохранить водоем в первозданном виде.
Комиссия была создана по инициативе главы республики в середине прошлого года. Команда выезжала по всему региону. У недобросовестных недропользователей остался только один путь – работать в рамках закона.
Разработки недр могут идти только на землях соответствующей категории. Добытчики должны заключать с муниципалитетом социально-экономические соглашения, тем самым вкладываясь в развитие местных сел и деревень, и не копать там, где это запрещено. Например, в водоохранной зоне. На текущий момент уже 64 лицензии на добычу полезных ископаемых приостановлены.