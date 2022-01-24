В Башкирии аннулируют лицензии недобросовестных недропользователей

За прошлый год в республике аннулировано 33 лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. Речь идет в первую очередь о тех копателях, которые работали с нарушениями и не стремились к выстраиванию диалога с местным населением. Остановить нечестных деятелей удалось во многом благодаря работе созданной межведомственной комиссии по вопросам недропользования. Защита природных объектов, социально ответственное отношение бизнеса, прозрачность, соблюдение законов и норм – основные правила, по которым должна развиваться добывающая сфера, уверены власти.

Прежде чем грузовик с сырьем покинет карьер, нужно замерить, сколько ПГС загружено в кузов. Только после весового контроля водитель получает накладную и едет по назначению. Таким образом, можно еще и подсчитывать объем добычи ископаемых.

Здесь добывают песок и ПГС, которые используют в строительстве. Карьер расположен на заболоченной местности. И хоть до пастбищ и сенокосных угодий далеко, здесь соблюдают меры безопасности. А после завершения работ обещают провести рекультивацию.

Территория обосабливается, чтобы жители вдоль могли передвигаться, обваловки делаем. Андрей Рябов, представитель подрядной организации

В первую очередь уполаживание берегов. В дальнейшем, так как эта территория перемывается, тут будет озеро с чистейшей водой. Разработка ведется только в пределах установленных границ. Юрий Ночёвкин, директор компании

Рядом другой карьер, где уже никакие работы не ведутся. Здесь нашли многочисленные нарушения, поэтому лицензия была аннулирована. Кармаскалинский район проверяют не впервые. В ноябре прошлого года межведомственная комиссия по вопросам недропользования пресекла планировавшуюся разработку карьера возле озера Большой Толпак. Против выступили и местные жители. Радий Хабиров их поддержал, потребовав сохранить водоем в первозданном виде.

Сейчас мы занимаемся документацией, проектированием. И статус охраняемой природной территории мы обретем. Мы за то, чтобы она развивалась, мы будем прописывать там такие направления, как туризм, рекреация. Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района

Комиссия была создана по инициативе главы республики в середине прошлого года. Команда выезжала по всему региону. У недобросовестных недропользователей остался только один путь – работать в рамках закона.

Комиссия – не только карательный, но и совещательный орган. Мы добросовестным недропользователям помогаем. И с населением и недропользователями мы пришли к соглашению, что они должны работать, но и взамен что-то давать. Если забирают сенокосные угодья, то компенсировать им затраты. Помогать населенному пункту – подсыпать дорогу, отремонтировать клуб. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан