В Башкирии аннулируют лицензии недобросовестных недропользователей

За прошлый год в республике аннулировано 33 лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. Речь идет в первую очередь о тех копателях, которые работали с нарушениями и не стремились к выстраиванию диалога с местным населением. Остановить нечестных деятелей удалось во многом благодаря работе созданной межведомственной комиссии по вопросам недропользования. Защита природных объектов, социально ответственное отношение бизнеса, прозрачность, соблюдение законов и норм – основные правила, по которым должна развиваться добывающая сфера, уверены власти.

Прежде чем грузовик с сырьем покинет карьер, нужно замерить, сколько ПГС загружено в кузов. Только после весового контроля водитель получает накладную и едет по назначению. Таким образом, можно еще и подсчитывать объем добычи ископаемых.

Здесь добывают песок и ПГС, которые используют в строительстве. Карьер расположен на заболоченной местности. И хоть до пастбищ и сенокосных угодий далеко, здесь соблюдают меры безопасности. А после завершения работ обещают провести рекультивацию.

Территория обосабливается, чтобы жители вдоль могли передвигаться, обваловки делаем.

Андрей Рябов, представитель подрядной организации
Фото №1 - В Башкирии аннулируют лицензии недобросовестных недропользователей

В первую очередь уполаживание берегов. В дальнейшем, так как эта территория перемывается, тут будет озеро с чистейшей водой. Разработка ведется только в пределах установленных границ.

Юрий Ночёвкин, директор компании

Рядом другой карьер, где уже никакие работы не ведутся. Здесь нашли многочисленные нарушения, поэтому лицензия была аннулирована. Кармаскалинский район проверяют не впервые. В ноябре прошлого года межведомственная комиссия по вопросам недропользования пресекла планировавшуюся разработку карьера возле озера Большой Толпак. Против выступили и местные жители. Радий Хабиров их поддержал, потребовав сохранить водоем в первозданном виде.

Сейчас мы занимаемся документацией, проектированием. И статус охраняемой природной территории мы обретем. Мы за то, чтобы она развивалась, мы будем прописывать там такие направления, как туризм, рекреация.

Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Комиссия была создана по инициативе главы республики в середине прошлого года. Команда выезжала по всему региону. У недобросовестных недропользователей остался только один путь – работать в рамках закона.

Комиссия – не только карательный, но и совещательный орган. Мы добросовестным недропользователям помогаем. И с населением и недропользователями мы пришли к соглашению, что они должны работать, но и взамен что-то давать. Если забирают сенокосные угодья, то компенсировать им затраты. Помогать населенному пункту – подсыпать дорогу, отремонтировать клуб.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Разработки недр могут идти только на землях соответствующей категории. Добытчики должны заключать с муниципалитетом социально-экономические соглашения, тем самым вкладываясь в развитие местных сел и деревень, и не копать там, где это запрещено. Например, в водоохранной зоне. На текущий момент уже 64 лицензии на добычу полезных ископаемых приостановлены.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ