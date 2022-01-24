В Уфе жители многоэтажки страдают от набегов вандалов и наркоманов

Унесли почтовые ящики и выдернули камеры видеонаблюдения. Жители одной из уфимских многоэтажек живут в постоянном страхе от регулярных набегов вандалов. В подъезде то и дело что-нибудь ломают. В последних случаях злоумышленники дали понять: происки будут повторяться до тех пор, пока в доме живет некий Паша. Жильцы сами пообщались со всеми сторонами конфликта и даже побывали в гостях у хулигана, который, к слову, встретил их на пороге абсолютно голым.

Ускользнуть от объектива видеокамеры злоумышленникам не удалось. Незадолго до этого в кадр попали мужчина с женщиной, которые сняли со стен и унесли почтовые ящики. Этот акт вандализма стал последней каплей для жильцов дома, и без того уставших от постоянных набегов вандалов.

Громкий шум, я вообще думала, это газ взорвался, такой хлопок был. Выбежав за ними, я стала кричать, стойте, что вы делаете. Женщина ушла сразу во дворы, а мужчина вполоборота корпуса сказал, что пока здесь живет Паша, так и будет продолжаться. Представители органов власти сказали, что нет состава преступления. Это не является каким-то важным делом, которым стоит заниматься. Олеся Голубева, жительница дома №6/2 по ул. Парковой

Вычислять того самого Пашу долго не пришлось. Молодой человек не раз был замечен в подъезде с дурной компанией. Несколько почтовых ящиков, кстати, лежат рядом с его квартирой. Именно благодаря Паше неравнодушные соседи все же вышли на предполагаемых вандалов и даже наведались к ним в гости в дом неподалеку.

Разговор с этим мужчиной не задался с самого начала. Предполагаемый похититель встретил жильцов в чем мать родила. И все же признался, что знает, где находятся почтовые ящики.

Жильцы заподозрили хулиганов в пристрастии к наркотическим веществами. По их словам, в подъезде уже не первый раз замечают шприцы.

Если даже кто-то выйдет, вы же знаете, сейчас со всем может, с ножами даже – если человек неадекватный, он может все сделать. Александр Миков, житель дома №6/2 по ул. Парковой

Люди также допускают, что их дом и окрестная территория давно стали излюбленным местом для так называемых закладчиков, которые прячут наркотики. Притом что рядом со злополучным домом находится школа. Неподалеку гуляют дети.

У нас в районе видели неоднократно молодых, взрослых, которые ходят с телефоном, ищут какие-то координаты, то по каким-то подоконникам роются, руки засовывают, какие-то пакетики достают. Страшно и за себя, и за детей. Михаил Голубев, житель дома №6/2 по ул. Парковой

По поводу порчи общедомового имущества жильцы писали заявление в полицию.

Мужчина, повредивший имущество, установлен, в отношении него составлен административный материал. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан