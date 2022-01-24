В Уфе жители многоэтажки страдают от набегов вандалов и наркоманов

Унесли почтовые ящики и выдернули камеры видеонаблюдения. Жители одной из уфимских многоэтажек живут в постоянном страхе от регулярных набегов вандалов. В подъезде то и дело что-нибудь ломают. В последних случаях злоумышленники дали понять: происки будут повторяться до тех пор, пока в доме живет некий Паша. Жильцы сами пообщались со всеми сторонами конфликта и даже побывали в гостях у хулигана, который, к слову, встретил их на пороге абсолютно голым.
Ускользнуть от объектива видеокамеры злоумышленникам не удалось. Незадолго до этого в кадр попали мужчина с женщиной, которые сняли со стен и унесли почтовые ящики. Этот акт вандализма стал последней каплей для жильцов дома, и без того уставших от постоянных набегов вандалов.
Вычислять того самого Пашу долго не пришлось. Молодой человек не раз был замечен в подъезде с дурной компанией. Несколько почтовых ящиков, кстати, лежат рядом с его квартирой. Именно благодаря Паше неравнодушные соседи все же вышли на предполагаемых вандалов и даже наведались к ним в гости в дом неподалеку.
Разговор с этим мужчиной не задался с самого начала. Предполагаемый похититель встретил жильцов в чем мать родила. И все же признался, что знает, где находятся почтовые ящики.
Жильцы заподозрили хулиганов в пристрастии к наркотическим веществами. По их словам, в подъезде уже не первый раз замечают шприцы.
Люди также допускают, что их дом и окрестная территория давно стали излюбленным местом для так называемых закладчиков, которые прячут наркотики. Притом что рядом со злополучным домом находится школа. Неподалеку гуляют дети.
По поводу порчи общедомового имущества жильцы писали заявление в полицию.
Действия подъездных злоумышленников можно квалифицировать по одной из трех статей: в случае с порчей имущества или хулиганством наказание будет в виде небольшого штрафа. А вот за вандализм сумма серьезнее – до сорока тысяч рублей. Конечно, в деяниях похитителей можно усмотреть и кражу. Для жильцов главное, чтобы непрошеные гости получили заслуженное наказание и забыли дорогу к их дому.