В Башкирии сельские аграрии и соцработники получили жилье по федеральной программе

В Башкортостане реализуется федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финансирования до 2023 года может составить почти 6 млрд рублей. Есть несколько направлений: это строительство жилья, соцобъектов, дорог, благоустройство территорий.

Под фанфары полосатого «ревизорро» в дом ещё никогда не заводили. Том – так зовут кота – должен найти место, которое станет его, согласно примете. Но весной, когда Латыповы переедут в новую квартиру. Жильё семья ещё будет благоустраивать. Жилищную помощь получил и тот, кто сам обычно помогает другим. Раиль Латыпов материально поддерживает односельчан и местных школьников, благоустраивает родной район.

Две квартиры получили жители Ермекеевского района в селе Старотураево и ещё две – в Усман-Ташлы. Новосёлы документально доказали свою нуждаемость в квадратных метрах и все они – аграрные работники. Так, Екатерина Андреева два года назад пришла трудиться на зерноток, после стала телятницей, затем дояркой и сейчас учится на лаборантку.