В Уфе известные жители Башкирии представят благотворительный спектакль

Известные в республике люди представят зрителям театральное выступление. Деньги, вырученные с постановки, направят на подарки талантливым детям. Сейчас на сцене Конгресс-холла идут финальные репетиции.
Президенту Федерации авиации общего назначения России Сергею Минигулову необходимо вжиться в роль клоуна. Покоритель воздушных пространств уже не в первый раз покоряет и театральную сцену.
За игрой актеров – известных в республике людей – стоит благая цель. В республике в пятый раз реализуется федеральный проект «Знаменитости – детям». Спектакль в этом году срежиссирован по мотивам фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».
Спектакль будет состоять из двух актов: как и в фильме, первая часть посвящена подготовке, а вторая – сама карнавальная ночь. Кроме того, раз это юбилейный проект, постановщики включили в постановку самые яркие сцены из спектаклей прошлых лет. Актеров, сменивших пиджаки на театральные костюмы, в «Карнавальной ночи» более 20.
«Карнавальную ночь» с участием местных знаменитостей можно будет увидеть только раз – 31 января на сцене Конгресс-холла «Торатау».