В Уфе известные жители Башкирии представят благотворительный спектакль

Известные в республике люди представят зрителям театральное выступление. Деньги, вырученные с постановки, направят на подарки талантливым детям. Сейчас на сцене Конгресс-холла идут финальные репетиции.

Президенту Федерации авиации общего назначения России Сергею Минигулову необходимо вжиться в роль клоуна. Покоритель воздушных пространств уже не в первый раз покоряет и театральную сцену.

В театре можно раскрыть способности, которые были закопаны, это интересная интроспекция себя. Сергей Минигулов, руководитель аэродромного комплекса «Первушино»

За игрой актеров – известных в республике людей – стоит благая цель. В республике в пятый раз реализуется федеральный проект «Знаменитости – детям». Спектакль в этом году срежиссирован по мотивам фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Это современная подача классической комедии, которая собрала самую яркую гамму актеров, известных людей. Помогают детишкам воплощать мечты в реальность. Михаил Кумпан, ресторатор

Спектакль будет состоять из двух актов: как и в фильме, первая часть посвящена подготовке, а вторая – сама карнавальная ночь. Кроме того, раз это юбилейный проект, постановщики включили в постановку самые яркие сцены из спектаклей прошлых лет. Актеров, сменивших пиджаки на театральные костюмы, в «Карнавальной ночи» более 20.

Я сразу говорю, вы у себя на работе начальники, а тут я. Даже если я говорю жестко, но так это не нужно. Люди умные, управленцы, все прекрасно понимают. Моя задача – качественный продукт, а их – качественное исполнение. Александр Мальцев, режиссёр-постановщик спектакля