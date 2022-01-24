В Уфе прошли 3 и 4 этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимским мотогонщикам не удалось догнать лидера командного чемпионата страны. В столице республики прошли 3 и 4 этапы Суперлиги, в которых очередные победы завоевали спортсмены из Тольятти. К тому же сразу несколько гонщиков из Башкортостана получили травмы и не смогли выйти на лед.
Организаторы уфимских этапов предоставили лидерам командного чемпионата из Тольятти отдельный бокс. Остальные участники расположились в закрытом парке этажом ниже. Один из ведущих гонщиков «Мега-Лады» Даниил Иванов получил травму и уже точно пропустит весь сезон. При этом спортсмен не оставил команду без поддержки и приехал в Уфу.
После первого дня соревнований тольяттинцы упрочили преимущество в турнирной таблице. Хозяевам льда нужно было что-то менять, чтобы догнать соперника. Вместо Евгения Шарова на старт вышел многократный чемпион мира и страны Николай Красников. Но и ему не удалось помочь команде. Самым результативным спортсменом двух дней соревнований стал Никита Богданов. На четвертом этапе он вновь заработал 17 очков, отдав балл только в последнем заезде.
Усугубили положение команды Кумертау в общей таблице травмы башкирских гонщиков. Так, после жесткого столкновения в одном из заездов Никите Тарасову понадобилась медицинская помощь. А лидер «Вымпела» Василий Несытых растянул связки, оступившись на лестнице внутри мотоклуба.
Кто остался доволен результатом и своим выступлением в Уфе, несмотря на общее третье командное место, так это Ханс Вебер из Германии. Немецкий гонщик усилил команду из Каменска-Уральского, чтобы получить необходимую практику и соревновательный опыт перед финалом личного чемпионата мира.
Так уфимские этапы чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги принесли четвертую подряд победу «Мега-Ладе». Гонщики из Тольятти набрали 32 очка и теперь опережают команду «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Кадырова на 8. Впереди соревнования еще в дух городах.