В Уфе прошли 3 и 4 этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду

Примем меры с нашими спортсменами, не считая Никиты Богданова, чтобы они улучшили свой результат и продолжили нормальную борьбу. То есть я сейчас в этом комбинезоне делаю чужую работу, и мне это не по душе. Результатом нашей команды я не доволен.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду, участник командного чемпионата России-2022