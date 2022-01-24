В Уфе прошли 3 и 4 этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимским мотогонщикам не удалось догнать лидера командного чемпионата страны. В столице республики прошли 3 и 4 этапы Суперлиги, в которых очередные победы завоевали спортсмены из Тольятти. К тому же сразу несколько гонщиков из Башкортостана получили травмы и не смогли выйти на лед.

Организаторы уфимских этапов предоставили лидерам командного чемпионата из Тольятти отдельный бокс. Остальные участники расположились в закрытом парке этажом ниже. Один из ведущих гонщиков «Мега-Лады» Даниил Иванов получил травму и уже точно пропустит весь сезон. При этом спортсмен не оставил команду без поддержки и приехал в Уфу.

Я считаю, что могу своим опытом поделиться с ребятами, которые едут за нашу команду выступают. Какие-то ошибки могу подсказать.

Даниил Иванов, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду /Тольятти/
Фото №1 - В Уфе прошли 3 и 4 этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду

После первого дня соревнований тольяттинцы упрочили преимущество в турнирной таблице. Хозяевам льда нужно было что-то менять, чтобы догнать соперника. Вместо Евгения Шарова на старт вышел многократный чемпион мира и страны Николай Красников. Но и ему не удалось помочь команде. Самым результативным спортсменом двух дней соревнований стал Никита Богданов. На четвертом этапе он вновь заработал 17 очков, отдав балл только в последнем заезде.

Самая сильная борьба в концовке по самому разбитому льду. Мне удалось вырваться на внешнюю траекторию и вдоль самых тюков финишировать.

Игорь Кононов, участник командного чемпионата России-2022

Примем меры с нашими спортсменами, не считая Никиты Богданова, чтобы они улучшили свой результат и продолжили нормальную борьбу. То есть я сейчас в этом комбинезоне делаю чужую работу, и мне это не по душе. Результатом нашей команды я не доволен.

Николай Красников, многократный чемпион мира по мотогонкам на льду, участник командного чемпионата России-2022

Усугубили положение команды Кумертау в общей таблице травмы башкирских гонщиков. Так, после жесткого столкновения в одном из заездов Никите Тарасову понадобилась медицинская помощь. А лидер «Вымпела» Василий Несытых растянул связки, оступившись на лестнице внутри мотоклуба.

Пенальти

Нога распухла, и куда он с такой ногой поедет? Все будут в строю на Кубке России на следующей неделе в Шадринске и на Суперлиге. 

Раис Мустафин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по мотогонкам на льду

Кто остался доволен результатом и своим выступлением в Уфе, несмотря на общее третье командное место, так это Ханс Вебер из Германии. Немецкий гонщик усилил команду из Каменска-Уральского, чтобы получить необходимую практику и соревновательный опыт перед финалом личного чемпионата мира.

Мои результаты на соревнованиях в Германии становятся все лучше и лучше. Я счастлив участвовать в Суперлиге здесь, в России. Сейчас в Уфе и до этого в Каменске-Уральском. Спасибо за эту возможность.

Ханс Вебер, участник командного чемпионата России-2022 

Так уфимские этапы чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги принесли четвертую подряд победу «Мега-Ладе». Гонщики из Тольятти набрали 32 очка и теперь опережают команду «Башкортостан» из Центра технических видов спорта имени Кадырова на 8. Впереди соревнования еще в дух городах.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ