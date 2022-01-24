ХК «Кировец» дважды обыграл «Локомотив» из Оренбурга

Уфимский «Кировец» завершил домашнюю серию Высшей Лиги по хоккею с мячом двумя крупными победами над «Локомотивом» из Оренбурга. Обе встречи завершились с одинаковым счётом – 8:4.

Самыми результативными игроками этих матчей стали хоккеисты «Кировца» Роман Фролов и Руслан Гавричков. Оба спортсмена записали на свой счёт по три мяча. После четырёх домашних побед подряд уфимский коллектив поднялся на второе место в турнирной таблице своей группы Высшей Лиги. Отставание команды Алексея Кузьмина от лидирующего клуба «Знамя-Удмуртия» составляет всего четыре очка. Следующий сдвоенный тур «Кировец» проведёт в Краснотурьинске – команда сыграет две встречи против «Маяка».