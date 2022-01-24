ХК «Кировец» дважды обыграл «Локомотив» из Оренбурга

Уфимский «Кировец» завершил домашнюю серию Высшей Лиги по хоккею с мячом двумя крупными победами над «Локомотивом» из Оренбурга. Обе встречи завершились с одинаковым счётом – 8:4.

Самыми результативными игроками этих матчей стали хоккеисты «Кировца» Роман Фролов и Руслан Гавричков. Оба спортсмена записали на свой счёт по три мяча. После четырёх домашних побед подряд уфимский коллектив поднялся на второе место в турнирной таблице своей группы Высшей Лиги. Отставание команды Алексея Кузьмина от лидирующего клуба «Знамя-Удмуртия» составляет всего четыре очка. Следующий сдвоенный тур «Кировец» проведёт в Краснотурьинске –  команда сыграет две встречи против «Маяка».

Фото №1 - ХК «Кировец» дважды обыграл «Локомотив» из Оренбурга

Много моментов мы не доиграли. Не забиваем после хороших моментов, когда выходим один на один, или после интересных комбинаций. Не реализовываем их.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

У них мы сыграли результативно. Здесь тоже хотели больше забить, поэтому где-то, может быть, слишком сильно впереди открывались, поэтому пропустили немало.

Артём Глюзо, полузащитник ХК «Кировец»
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