Жители Башкирии могут получить бесплатную юридическую помощь

Жители Кушнаренковского района получили бесплатную юридическую помощь. Задать вопрос юристу можно было в мобильной приемной. Для живущих в отдаленных сёлах и деревнях это оказалось особенно удобно.

Специалисты провели шесть консультаций. Среди наиболее часто задаваемых оказались вопросы наследственного права, из сферы жилищно-коммунального хозяйства и взыскания задолженности. Прием провели заместитель директора Государственного юридического бюро Республики Башкортостан Рита Юсупова и главный специалист службы правовой помощи Ильвира Сафина.