В Башкирии мужчина ограбил свою мать

По версии следствия, 32-летний подозреваемый пришел в тот день домой к маме. Воспользовавшись ее уходом из дома, похитил монитор и из системного блока комплектующие: блок питания, видеокарту, жесткий диск, материнскую плату, модуль памяти, которые в последующем продал в ломбарде по паспорту своего знакомого. Ущерб родительнице составил более 26 тысяч рублей. Полученные деньги нерадивый сын потратил на личные нужды.

пресс-служба МВД РБ