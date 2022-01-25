В Башкирии мужчина ограбил свою мать

Жительница Октябрьского обратилась в полицию и рассказала, что кто-то ограбил ее квартиру. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД региона.
В скором времени в отделение полиции был доставлен 32-летний сын заявительницы. В ходе проверки было установлено, что у него имеются несколько судимостей.
По версии следствия, 32-летний подозреваемый пришел в тот день домой к маме. Воспользовавшись ее уходом из дома, похитил монитор и из системного блока комплектующие: блок питания, видеокарту, жесткий диск, материнскую плату, модуль памяти, которые в последующем продал в ломбарде по паспорту своего знакомого. Ущерб родительнице составил более 26 тысяч рублей. Полученные деньги нерадивый сын потратил на личные нужды.
пресс-служба МВД РБ
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.