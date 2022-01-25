В Уфе из школ эвакуировали более 1500 человек

Сегодня, 25 января, в Уфе вновь прошла эвакуация в школах. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Известно, что эвакуация прошла в учебных учреждениях №17 и №88. Учеников и сотрудников увели в резервные здания. На местах работают экстренные службы и кинологи.
По предварительной информации, на электронную почту школ вновь поступило сообщение о минировании. Никаких взрывных устройств на территории учебных учреждений найдено не было. Напомним, вчера, 24 января, эвакуация прошла в 11 школах столицы.