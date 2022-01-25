Роспотребнадзор рассказал, кто чаще заражается «омикроном»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, кто чаще всего зарежется новым штаммом коронавируса «омикрон». Его слова приводит РИА Новости .

Стало известно, что доля детей, которые заразились коронавирусом после появления нового штамма, выросла с 10-11% до 15%. «Омикрон» заразен для всех возрастных категорий, однако дети реагируют на новый штамм чувствительнее.