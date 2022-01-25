Роспотребнадзор рассказал, кто чаще заражается «омикроном»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, кто чаще всего зарежется новым штаммом коронавируса «омикрон». Его слова приводит РИА Новости.

Фото №1 - Роспотребнадзор рассказал, кто чаще заражается «омикроном»

Стало известно, что доля детей, которые заразились коронавирусом после появления нового штамма, выросла с 10-11% до 15%. «Омикрон» заразен для всех возрастных категорий, однако дети реагируют на новый штамм чувствительнее.

Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к «омикрону» приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев.

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

По последним данным, в Башкирии выявлено 37 случаев заражения штаммом «омикрон».

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