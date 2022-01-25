Роспотребнадзор рассказал, кто чаще заражается «омикроном»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, кто чаще всего зарежется новым штаммом коронавируса «омикрон». Его слова приводит РИА Новости.
Стало известно, что доля детей, которые заразились коронавирусом после появления нового штамма, выросла с 10-11% до 15%. «Омикрон» заразен для всех возрастных категорий, однако дети реагируют на новый штамм чувствительнее.
По последним данным, в Башкирии выявлено 37 случаев заражения штаммом «омикрон».