В Башкирии почти на 9% снизилась преступность

В Башкирии снизилось количество зарегистрированных преступлений. По сравнению с 2020 годом этот показатель снизился на 8,7%.

Основная доля преступлений – почти 63% — приходится на хищения чужого имущества, 3,9% — посягательства против личности, а 6,3% — экономические составы. При этом выявлено около 2 тысяч наркопреступлений – было изъято более 35 кг запрещенных веществ.