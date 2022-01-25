В Башкирии остановили мужчину, который бегал по улице в окровавленной майке

В Стерлитамаке сотрудники правоохранительных органов наткнулись на мужчину в окровавленной майке во время патрулирования. Инцидент зафиксирован в частном секторе на улице Трудовой.

48-летний мужчина без верхней одежды и обуви бегал по улице в окровавленной майке. По его заявлению, на него напали с ножом. Полицейские вызвали скорую помощь, а после зашли в частный дом, откуда выбежал пострадавший.

Оказалось, мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков с 52-летним товарищем и его возлюбленной. В один момент горожанин приревновал сожительницу к гостю, поэтому напал на мужчину с ножом.