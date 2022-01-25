В Башкирию поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

На склад «Башфармации» привезли 2880 доз вакцины для подростков. Совсем скоро её распределят по пунктам вакцинации и медицинским учреждениям. Соответствующие документы опубликованы в госреестре лекарственных препаратов.