В Башкирию поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Фото №1 - В Башкирию поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков

На склад «Башфармации» привезли 2880 доз вакцины для подростков. Совсем скоро её распределят по пунктам вакцинации и медицинским учреждениям. Соответствующие документы опубликованы в госреестре лекарственных препаратов.

Напомним, вакцина «Спутник М» предназначена для детей от 12 лет. Прививать подростков начнут уже на этой неделе. Вакцинация детей будет осуществляться по желанию родителей.

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