В Башкирии появился новый глэмпинг

В республике набирает популярность экотуризм. Глэмпингов – строений гостиничного типа на природе – становится все больше. Подобный комплекс под названием «Йола» заработал и в Чишминском районе, возле села Теперишево.
Гостиничные номера выполнены в виде геокуполов. В сферах есть всё для комфортного отдыха – спальные места, санузел и кухня.
Несмотря на то, что в комплексе самообслуживание, организаторы готовы предоставить натуральные деревенские продукты. Кроме того, гости могут посетить конеферму и прокатиться верхом на лошадях башкирской породы. Из села Теперишево до глэмпинга можно добраться на снегоходах.