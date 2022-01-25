В Башкирии появился новый глэмпинг

В республике набирает популярность экотуризм. Глэмпингов – строений гостиничного типа на природе – становится все больше. Подобный комплекс под названием «Йола» заработал и в Чишминском районе, возле села Теперишево.

Гостиничные номера выполнены в виде геокуполов. В сферах есть всё для комфортного отдыха – спальные места, санузел и кухня.

Данный глэмпинг «Йола» мы позиционируем как семейный отдых. Среди событий пандемии – границы у нас закрываются. Нужно развивать внутренний туризм. Поэтому запустили глэмпинг в Башкирии, чтобы можно было неподалеку от крупных городов отдыхать. Эльнар Мустафин, руководитель туристического комплекса