В Башкирии отремонтируют 103 школы

С этого года республика участвует в федеральной программе по модернизации системы образования. Об этом сообщили на заседании, которое провел премьер-министр правительства Башкортостана. Совещание прошло в онлайн-формате в рамках противодействия коронавирусу. Андрей Назаров поручил коллегам проработать вопрос по ускорению сроков капитального ремонта школ.
Также обсудили меры по повышению заработной платы работникам уфимского ЖКХ. Главный сити-менеджер Сергей Греков доложил на совещании о нехватке кадров – расчищать дороги от снега и наледи просто некому. Ситуация объясняется низкой зарплатой, но при этом повышенной нагрузкой. Глава уфимской мэрии обозначил ряд новведений для нормализации ситуации.
Так, водителям и механизаторам будут доплачивать 75% к тарифу, дорожным рабочим – 14%. Кроме того, им увеличат и ежемесячную премию. А рост заработной платы составит от 25 до 40%.