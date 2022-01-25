В Башкирии отремонтируют 103 школы

С этого года республика участвует в федеральной программе по модернизации системы образования. Об этом сообщили на заседании, которое провел премьер-министр правительства Башкортостана. Совещание прошло в онлайн-формате в рамках противодействия коронавирусу. Андрей Назаров поручил коллегам проработать вопрос по ускорению сроков капитального ремонта школ.