У экс-замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии конфискуют квартиру и 9 машин

У экс-замначальника МРЭО ГИБДД Айдара Гиндуллина конфискуют имущество в пользу государства. Такое решение принял Уфимский районный суд.
Экс-инспектор не смог доказать законность своих доходов. В общей сложности у Айдара Гиндуллина конфискуют имущество на 10 млн рублей – трёхкомнатную квартиру и 9 машин. Также суд поручил взыскать с экс-инспектора 4,3 млн рублей в счёт стоимости 14 проданных автомобилей.
Айдара Гидуллина подозревают в получении взяток за продажу водительских прав. Сейчас он находится под следствием. Из правоохранительных органов он был уволен по отрицательным основаниям.