У экс-замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии конфискуют квартиру и 9 машин

У экс-замначальника МРЭО ГИБДД Айдара Гиндуллина конфискуют имущество в пользу государства. Такое решение принял Уфимский районный суд.

Экс-инспектор не смог доказать законность своих доходов. В общей сложности у Айдара Гиндуллина конфискуют имущество на 10 млн рублей – трёхкомнатную квартиру и 9 машин. Также суд поручил взыскать с экс-инспектора 4,3 млн рублей в счёт стоимости 14 проданных автомобилей.

В пользу государства обращена трехкомнатная квартира в Уфе, 9 транспортных средств, в том числе автомобили Toyota RAV4 и KIA Sorento PRIME, общей стоимостью более 10 млн руб. Кроме того, с ответчика взыскана стоимость ранее реализованных 14 автотранспортных средств в размере 4,3 млн руб. пресс-служба прокуратуры Башкирии