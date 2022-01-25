В Башкирии мужчина с ножом напал на сестру

В полицию Белорецкого района поступило сообщение от 30-летней местной жительницы, которая заявила, что ей угрожает убийством родной брат.

По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Оказалось, во время застолья мужчина вспомнил все старые обиды и в состоянии алкогольного опьянения схватил нож – он начал угрожать сестре убийством. Мужчина приставил нож к горлу родственницы.