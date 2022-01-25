Что нужно знать про вакцину от коронавируса для подростков?

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. На складе «Башфармации» находится 2880 дох прививки для детей от 12 до 17 лет. Совсем скоро вакцина поступит в медицинские учреждения и прививочные пункты республики.

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Что нужно знать о новой вакцине от коронавируса? Рассказывают журналисты ИА «Башинформ».

1. Это какая-то новая вакцина? Как узнать ее состав?

«Спутник М» — это старый, добрый, проверенный «‎Спутник V», разведенный в пять раз. Как и во взрослой вакцине, в нем нет живой и способной к размножению части вируса. Что такое векторная вакцина: ученые взяли хорошо изученный вирус, «кастрировали» его, чтобы тот не мог размножаться, и на освободившееся место вставили «запчасти» вируса, против которого направлена вакцина. Технологии уже несколько десятков лет, так устроены многие другие вакцины. В «Спутнике V» для основы используется аденовирус, вызывающий у человека «простуду».

Инструкция и состав есть в публичном доступе по ссылке.

2. Как проверяли эффективность и безопасность вакцины?

Детскую вакцину с лета испытывали в двух столичных клиниках: Морозовской и больнице имени З. А. Башляевой. В первом и втором этапе принимали участие сто волонтеров с 12 до 17 лет. Им вводили препарат дважды с интервалом в три недели, только в условиях стационара. Первая группа получила одну десятую часть взрослой дозы, вторая — одну пятую. По итогам врачи приняли решение остановиться на дозировке 1/5. Третий этап проходил уже в 12 поликлиниках Москвы, в нем принимали участие 3000 подростков: 2400 получили вакцину, 600 – плацебо.

Вот что показали исследования: в целом подростки реагируют на вакцину хорошо. Единственный побочный эффект «Спутника М» – повышение температуры максимум до 37,4 градуса. В редких случаях ныло место укола, появилась заложенность носа, головная боль и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Максимум в течение двух-трех дней все симптомы пропадали. Вакцина безопасная, ее эффективность около 93%. Проще говоря, у девяти из десяти подростков образуются антитела, защищающие от заражения коронавирусом, а также длительный Т-клеточный иммунный ответ.

3. Как будет проходить вакцинация?

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Вакцинация подростков будет добровольная. Если вы решили оградить ребенка от ковида, нужно будет написать согласие. Дети после 15 лет могут подписать его самостоятельно.

Вводить препарат, как и «оригинальный», будут дважды.

После вакцинации нужно будет полчаса посидеть в поликлинике под присмотром врачей, чтобы не было никаких реакций.

Пока получить вакцину можно будет только в поликлиниках по месту жительства. 

Минздрав РФ заявил, что вакцинация рекомендована всем школьникам начиная с 12 лет, но в первую очередь - ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

Никаких ограничений для непривитых школьников не будет!

Привитые подростки у которых пока учетной записи в Госуслугах, пока будут получать бумажный сертификат.

4. Где-нибудь в мире уже прививают детей?

Да, вакцинация идет уже более чем в сорока странах. Тинейджерам делают прививки в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Израиле и многих других. В Америке привили больше половины подростков.

Первой страной, где разрешили прививать маленьких детей, стал Китай: в июле прошлого года власти одобрили использование препаратов для вакцинации начиная с трех лет и уже вакцинировали ими почти сто миллионов человек.

5. Какие у прививки противопоказания?

Противопоказания у «Спутника М» похожи на те, что у «Спутника V»:

— Аллергия на компоненты вакцины. В первую очередь на полиэтиленгликоль.

— Тяжелые аллергические реакции в прошлом, анафилаксия. Это когда после введения аллергена отекают губы, язык и горло, становится тяжело дышать.

— Анафилактический шок или судорожный синдром после введения первого компонента вакцины.

— Простуда, грипп или другие заболевания. Делать вакцину можно только через 2-4 недели после исчезновения симптомов. При нетяжелой простуде или вирусной кишечной инфекции – сразу после снижения температуры.

— При хронических заболеваниях почек, печени, нарушениях функции щитовидной железы, сахарном диабете, эпилепсии, серьезном сердечно-сосудистом заболевании вроде миокардита, болезни кроветворения, остром нарушении мозгового кровообращения, аутоиммунном или онкологическом заболевании, перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

6. Что с прививками для детей до 12 лет?

Их пока нет, разработка в России только-только началась. Минздрав России уже одобрил проведение всех фаз клинических исследований вакцины от коронавируса для детей на базе «Спутника». В нем примут участие 2,3 тысячи пациентов. Как пишет ТАСС, испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований запланировано на 31 декабря 2023 года.

Фото: ИА Башинформ. 

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