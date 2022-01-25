Что нужно знать про вакцину от коронавируса для подростков?

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. На складе «Башфармации» находится 2880 дох прививки для детей от 12 до 17 лет. Совсем скоро вакцина поступит в медицинские учреждения и прививочные пункты республики.
Что нужно знать о новой вакцине от коронавируса? Рассказывают журналисты ИА «Башинформ».
1. Это какая-то новая вакцина? Как узнать ее состав?
«Спутник М» — это старый, добрый, проверенный «Спутник V», разведенный в пять раз. Как и во взрослой вакцине, в нем нет живой и способной к размножению части вируса. Что такое векторная вакцина: ученые взяли хорошо изученный вирус, «кастрировали» его, чтобы тот не мог размножаться, и на освободившееся место вставили «запчасти» вируса, против которого направлена вакцина. Технологии уже несколько десятков лет, так устроены многие другие вакцины. В «Спутнике V» для основы используется аденовирус, вызывающий у человека «простуду».
Инструкция и состав есть в публичном доступе по ссылке.
2. Как проверяли эффективность и безопасность вакцины?
Детскую вакцину с лета испытывали в двух столичных клиниках: Морозовской и больнице имени З. А. Башляевой. В первом и втором этапе принимали участие сто волонтеров с 12 до 17 лет. Им вводили препарат дважды с интервалом в три недели, только в условиях стационара. Первая группа получила одну десятую часть взрослой дозы, вторая — одну пятую. По итогам врачи приняли решение остановиться на дозировке 1/5. Третий этап проходил уже в 12 поликлиниках Москвы, в нем принимали участие 3000 подростков: 2400 получили вакцину, 600 – плацебо.
Вот что показали исследования: в целом подростки реагируют на вакцину хорошо. Единственный побочный эффект «Спутника М» – повышение температуры максимум до 37,4 градуса. В редких случаях ныло место укола, появилась заложенность носа, головная боль и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Максимум в течение двух-трех дней все симптомы пропадали. Вакцина безопасная, ее эффективность около 93%. Проще говоря, у девяти из десяти подростков образуются антитела, защищающие от заражения коронавирусом, а также длительный Т-клеточный иммунный ответ.
3. Как будет проходить вакцинация?
Вакцинация подростков будет добровольная. Если вы решили оградить ребенка от ковида, нужно будет написать согласие. Дети после 15 лет могут подписать его самостоятельно.
Вводить препарат, как и «оригинальный», будут дважды.
После вакцинации нужно будет полчаса посидеть в поликлинике под присмотром врачей, чтобы не было никаких реакций.
Пока получить вакцину можно будет только в поликлиниках по месту жительства.
Минздрав РФ заявил, что вакцинация рекомендована всем школьникам начиная с 12 лет, но в первую очередь - ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.
Никаких ограничений для непривитых школьников не будет!
Привитые подростки у которых пока учетной записи в Госуслугах, пока будут получать бумажный сертификат.
4. Где-нибудь в мире уже прививают детей?
Да, вакцинация идет уже более чем в сорока странах. Тинейджерам делают прививки в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Израиле и многих других. В Америке привили больше половины подростков.
Первой страной, где разрешили прививать маленьких детей, стал Китай: в июле прошлого года власти одобрили использование препаратов для вакцинации начиная с трех лет и уже вакцинировали ими почти сто миллионов человек.
5. Какие у прививки противопоказания?
Противопоказания у «Спутника М» похожи на те, что у «Спутника V»:
— Аллергия на компоненты вакцины. В первую очередь на полиэтиленгликоль.
— Тяжелые аллергические реакции в прошлом, анафилаксия. Это когда после введения аллергена отекают губы, язык и горло, становится тяжело дышать.
— Анафилактический шок или судорожный синдром после введения первого компонента вакцины.
— Простуда, грипп или другие заболевания. Делать вакцину можно только через 2-4 недели после исчезновения симптомов. При нетяжелой простуде или вирусной кишечной инфекции – сразу после снижения температуры.
— При хронических заболеваниях почек, печени, нарушениях функции щитовидной железы, сахарном диабете, эпилепсии, серьезном сердечно-сосудистом заболевании вроде миокардита, болезни кроветворения, остром нарушении мозгового кровообращения, аутоиммунном или онкологическом заболевании, перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
6. Что с прививками для детей до 12 лет?
Их пока нет, разработка в России только-только началась. Минздрав России уже одобрил проведение всех фаз клинических исследований вакцины от коронавируса для детей на базе «Спутника». В нем примут участие 2,3 тысячи пациентов. Как пишет ТАСС, испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений: в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание исследований запланировано на 31 декабря 2023 года.
Фото: ИА Башинформ.