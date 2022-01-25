Что нужно знать про вакцину от коронавируса для подростков?

«Спутник М» — это старый, добрый, проверенный «‎Спутник V», разведенный в пять раз. Как и во взрослой вакцине, в нем нет живой и способной к размножению части вируса. Что такое векторная вакцина: ученые взяли хорошо изученный вирус, «кастрировали» его, чтобы тот не мог размножаться, и на освободившееся место вставили «запчасти» вируса, против которого направлена вакцина. Технологии уже несколько десятков лет, так устроены многие другие вакцины. В «Спутнике V» для основы используется аденовирус, вызывающий у человека «простуду».