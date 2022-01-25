В Минздраве Башкирии рассказали, как будет проходить вакцинация подростков от COVID-19

В республике растет заболеваемость ковидом среди детей. Об этом сообщили на брифинге регионального Минздрава. Накануне в Башкортостан поступило 2800 доз детской вакцины «Спутник М». Привиться от коронавируса могут подростки от 12 до 18 лет добровольно.

Причем желающих получить вакцинацию больше, чем ожидалось. Об этом говорят результаты опроса среди родителей и самих подростков, который провел региональный Минобр. Иммунизация будет проводиться в два этапа, есть противопоказания. Это тяжелые аллергические реакции, непереносимость компонентов вакцины, период острых инфекционных заболеваний и осложнения после введения первого компонента.

Вопрос о вакцинации детей должен обсуждаться в положительном ключе, решение принимают родители. Родитель должен понимать риски, родитель должен четко и взвешанно принимать это решение.