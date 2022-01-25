В Уфе прошел круглый стол «Холокост: история судеб»

В России проходит неделя памяти жертв Холокоста. В разных городах по всей стране организуют тематические программы. Так, в Национальной библиотеке в Уфе прошел Круглый стол «Холокост: История судеб».

Собравшиеся обсудили публикации в отечественной литературе и другие вопросы, связанные с освобождением узников нацистского концлагеря «Освенцим». Спикеры выступали не только очно, но и онлайн. Проведение круглого стола частично в дистанционном формате связано с антикоронавирусными мерами. Для библиотек республики было организовано подключение в режиме реального времени.

Мы видим, что возрождается неонацизм идеологии Третьего рейха. Мы должны сделать все, чтобы это не повторилось.

Марат Марданов, председатель совета отделения Российского исторического общества Республики Башкортостан
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