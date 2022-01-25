В России проходит неделя памяти жертв Холокоста. В разных городах по всей стране организуют тематические программы. Так, в Национальной библиотеке в Уфе прошел Круглый стол «Холокост: История судеб».

Собравшиеся обсудили публикации в отечественной литературе и другие вопросы, связанные с освобождением узников нацистского концлагеря «Освенцим». Спикеры выступали не только очно, но и онлайн. Проведение круглого стола частично в дистанционном формате связано с антикоронавирусными мерами. Для библиотек республики было организовано подключение в режиме реального времени.