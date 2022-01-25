Минздрав приостановил закупку вакцины «ЭпиВакКорона»

«Ведомости» сообщили, что Министерство здравоохранения России приостановило закупку вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это произошло еще в начале этого года. Однако, медицинские работники рассказали о достаточных запасах препарата в больницах.

Изготовителям с начала года не поступало запросов на производство новой партии вакцины от коронавируса. Сообщается, что причиной стал достаточный запас препарата в российских больницах о котором изданию рассказали врачи.